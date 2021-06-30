Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, в чем отличие занятий любовью от секса.

“Я все же различаю, поскольку занятие любовью происходит в результате глубочайшей психо-эмоциональной привязанности. Зачастую я отличаю просто секс и занятия любовью по отношению к партнеру. Дело в том, что очень часто люди занимаются сексом из определенного потребительского мотива. То есть, что-то вот мне зудит”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что в этом случае человек думает только о себе.

“Партнер используется как не более чем приспособление для самоудовлетворения. К сожалению, очень часто, особенно у молодежи старшего школьного возраста, именно такое отношение к сексу. Как что-то запретное, что мне хочется попробовать. И главный вопрос не как доставить удовольствие своему партнеру, а как не залететь, как не забеременеть, как не иметь последствий”, - добавил Толкачев.

По его словам, в занятиях любовью акцент смещается на партнера.

“Уже важно не мое личное желание, а мое стремление довести партнера до удовольствия. Подарить ему в первую очередь наслаждение. Вот это проявление любви в сексе”, - подчеркнул Алексей Толкачев.

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