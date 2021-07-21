Аналітики дослідницької компанії Wood Mackenzie вважають використання металобрухту ключовим фактором для скорочення викидів СО2-лом критично важливий для електрометалургії і менш значущий для інших способів виплавки сталі. Про це пише ГМК-центр.

Так, за даними Асоціації WorldSteel, в 2020 році частка електрометалургії в Україні склала 5,5%, Росії – 32%, Європі – 42%, Туреччині – 69%. Для виплавки 1 т сталі в електродугових печах потрібна 1,1 т брухту, значить для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно 3,3-5,5 млн т брухту.

В українських реаліях ставка на електросталеплавильні потужності

з прицілом на використання брухту-шлях в нікуди. По-перше, тому що в Україні немає і в найближчі роки не буде додаткового обсягу брухту в кількості 3-5 млн т.обсяги легкодоступного брухту скорочуються. По-друге, навіть підвищення внутрішніх закупівельних цін до паритетного рівня зі світовими не дасть приросту ломозаготівлі в рази. По-третє, імпорт брухту з сусідніх країн обмежений економічною недоцільністю, а в майбутньому, швидше за все, і Неможливий.

Нагадаємо, перший заступник генерального директора української промислової компанії "Інтерпайп" Денис Морозов заявив, що в Україні необхідно ввести обмеження на експорт металобрухту, щоб країна не залишилася без сировини для металургії.