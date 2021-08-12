Українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.
Про це Магучіх розповіла після прибуття в аеропорт Бориспіль, пише НВ.
Магучіх зазначила, що в її фотографії зі спортсменкою, яка представляла команду олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді у виконання рішення спортивного арбітражного суду) не було ніякої політичної позиції.
«У мене не було політичної позиції, тим більше я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною і Росією. Ми просто привітали один одного за олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені», ㅡ зазначила дівчина.
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Вона розповіла, що ця Олімпіада була для неї складною фізично і емоційно. Дівчина також подякувала тим, хто її підтримував, і тим, хто критикував. Каже, це буде для неї досвідом і зробить сильніше.
«У нас є свобода думки, тому я дякую всім людям, які мене підтримували та розуміють мене. Хочу також подякувати і тим, хто мене критикує, оскільки ця ситуація додасть мені досвіду та зробить мене сильнішою», – підсумувала Ярослава Магучіх
Нагадаємо, що Горуна став на захист Магучіх після фото з росіянкою.
Як Politeka писала, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ.
Також Politeka розповідала, що Беленюк засудив цькування 19-річної Магучіх.