Андрій Кузьменко сьогодні б відсвяткував свій день народження
17 серпня легендарному українському співакові, фронтмену гурту "Скрябін" виповнилося б 53 роки.
У нього залишилися батьки, дружина і дочка, які досі важко переживають втрату близької людини, передає Politeka.net.
Дружина Скрябіна Світлана Бабійчук-художниця, вона займається розписом по дереву.
У шлюбі з музикантом вони прожили 21 рік. Цікаво, що зі своєю майбутньою дружиною Кузьма навчався в паралельних класах.
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У пари є єдина дочка Марія-Барбара Кузьменко, яку музикант ласкаво назвав Басею.
Нещодавно дочка співака вийшла заміж. Її обранцем став Віктор Тур, який навчався разом з нею в університеті.
Нагадаємо автомобіль Кузьми Скрябіна приблизно о 7: 00 ранку 2 лютого 2015 року зіткнувся з молоковозом. Співак повернув на зустрічну смугу в недозволеному місці, в результаті аварії він загинув, а його пасажирку вдалося врятувати.
До слова, дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж, з'явилися фото молодят: "Батько радіє на небесах".
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