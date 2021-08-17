Андрій Кузьменко сьогодні б відсвяткував свій день народження

17 серпня легендарному українському співакові, фронтмену гурту "Скрябін" виповнилося б 53 роки.

У нього залишилися батьки, дружина і дочка, які досі важко переживають втрату близької людини, передає Politeka.net.

Дружина Скрябіна Світлана Бабійчук-художниця, вона займається розписом по дереву.

У шлюбі з музикантом вони прожили 21 рік. Цікаво, що зі своєю майбутньою дружиною Кузьма навчався в паралельних класах.

У пари є єдина дочка Марія-Барбара Кузьменко, яку музикант ласкаво назвав Басею.

Нещодавно дочка співака вийшла заміж. Її обранцем став Віктор Тур, який навчався разом з нею в університеті.

Нагадаємо автомобіль Кузьми Скрябіна приблизно о 7: 00 ранку 2 лютого 2015 року зіткнувся з молоковозом. Співак повернув на зустрічну смугу в недозволеному місці, в результаті аварії він загинув, а його пасажирку вдалося врятувати.

До слова, дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж, з'явилися фото молодят: "Батько радіє на небесах".

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