Погода восени 2021 року покаже українцям все, на що здатна

Детальний прогноз по днях представив відомий народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.

Згідно з прогнозом, вересень 2021 року почнеться з спеки і буде досить теплим першу свою половину, але даль температура піде на спад. Холодним буде і весь жовтень. Крім того. Часто буде похмуро і дощитиме. А в листопаді взагалі випаде сніг і вдарить мороз.

Леонід Горбань прогнозує таку погоду на осінь 2021 по місяцях:

Вересень

1-2 числа буде сухо і жарко,

3-5-дощі,

7-10-світло, тепло,

11-12-дощі,

13-17-світло, тепло, але вітряно,

18-дощ,

19-23-сухо,

24-25-дощі,

26-30 похмуро і холодно.

Жовтень

1-4-холодно, похмуро,

5-6 і 8-10 - дощі,

11-19-похмуро, холодно,

14-заморозки,

20 22-23 і 26 жовтня - дощі,

27-31 сухо, але холодно.

Листопад

1-4-хмарно, дощі,

4-15-холодно, вночі заморозки,

8-10-дощі та мокрий сніг,

14-сніг,

16-30-мороз,

20, 24, 25-сніг.

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