Погода восени 2021 року покаже українцям все, на що здатна
Детальний прогноз по днях представив відомий народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН.
Згідно з прогнозом, вересень 2021 року почнеться з спеки і буде досить теплим першу свою половину, але даль температура піде на спад. Холодним буде і весь жовтень. Крім того. Часто буде похмуро і дощитиме. А в листопаді взагалі випаде сніг і вдарить мороз.
Леонід Горбань прогнозує таку погоду на осінь 2021 по місяцях:
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Вересень
1-2 числа буде сухо і жарко,
3-5-дощі,
7-10-світло, тепло,
11-12-дощі,
13-17-світло, тепло, але вітряно,
18-дощ,
19-23-сухо,
24-25-дощі,
26-30 похмуро і холодно.
Жовтень
1-4-холодно, похмуро,
5-6 і 8-10 - дощі,
11-19-похмуро, холодно,
14-заморозки,
20 22-23 і 26 жовтня - дощі,
27-31 сухо, але холодно.
Листопад
1-4-хмарно, дощі,
4-15-холодно, вночі заморозки,
8-10-дощі та мокрий сніг,
14-сніг,
16-30-мороз,
20, 24, 25-сніг.
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