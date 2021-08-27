Несмотря на дискуссии о целесообразности сезонного перевода часов, Украина вскоре перейдет на зимнее время
В стране, как и прежде, будет действовать и "зимнее время", которое считается стандартным для этого региона, - UTC+2 по международной шкале, и "летнее" - UTC+3.
Как сообщает Politeka.net, на этот раз осенью страна возвращается на зимнее времяисчисление.
В последнее воскресенье октября 31 числа, нoчью в 4 часа, в Украине проводится перевод часов на зимнее время - 2021. Стрелки часов необходимо будет перевести на час назад. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Многие ученые отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, так как меняет биологические ритмы человека.
В свою очередь любители перевести стрелки говорят об экономии электроэнергии: то есть деловая активность людей как бы сдвигается на более светлое время суток.
В последнее время в Украине снова заговорили о необходимости отказа от перевода времени. Осенью 2020 года в Раде инициировали соответствующий законопроект.
В начале марта 2021 года парламент поддержал его в первом чтении, однако для принятия в целом не хватило голосов и проект закона отправили на доработку.
Напомним, что украинцев предупредили о погоде в начале осени, к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, дождливый циклон атакует южный регион, погода испортится: подробности.
Также Politeka писала, что погода резко изменится, осень близко: в каких регионах опустится температура.