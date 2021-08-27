Когда и на сколько придется сдвинуть стрелки

Несмотря на дискуссии о целесообразности сезонного перевода часов, Украина вскоре перейдет на зимнее время

В стране, как и прежде, будет действовать и "зимнее время", которое считается стандартным для этого региона, - UTC+2 по международной шкале, и "летнее" - UTC+3.

Как сообщает Politeka.net, на этот раз осенью страна возвращается на зимнее времяисчисление.

Многие ученые отмечают, что сезонный перевод часов провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, так как меняет биологические ритмы человека.

В свою очередь любители перевести стрелки говорят об экономии электроэнергии: то есть деловая активность людей как бы сдвигается на более светлое время суток.

В последнее время в Украине снова заговорили о необходимости отказа от перевода времени. Осенью 2020 года в Раде инициировали соответствующий законопроект.

В начале марта 2021 года парламент поддержал его в первом чтении, однако для принятия в целом не хватило голосов и проект закона отправили на доработку.

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