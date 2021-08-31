1 вересня відразу кілька західних областей накриють сильні дощі, тому на цей день оголосили штормове попередження з першим «жовтим» рівнем небезпеки.
Відповідні дані надали в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, дощі 1 вересня найбільше накриють Карпати і Закарпаття. В Укргідрометцентрі повідомили, що саме в перший день осені в країні почнуть змінюватися синоптичні процеси. На північному заході переважання у формуванні погоди дістанеться вітру. Саме звідти до нас скоро прийдуть холодні повітряні маси.
За оцінками синоптиків, жителі західних областей зіткнуться з похолоданням першими. Там 1 вересня очікується дощовим і відносно холодним. Центр і північну частину України опади імовірно встигнуть накрити вже в другій половині дня, все того ж 1 вересня. На решті території України перший день осені обіцяє бути сонячним і теплим.
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У західних областях невеликі дощі почнуться вже вночі. Вони принесуть з собою грози. Вдень перетечуть на північ. Очікується північно-західний вітер, що переходить у Західний. Його швидкість досягне від п'яти до десяти метрів в секунду. На більшій частині території України нічна температура досягне 9 - 14 градусів, на Сході та півдні буде від 13 до 18.
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