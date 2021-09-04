Синоптики дали прогноз погоди на осінь в Україні

Восени-2021 погода в Україні відзначиться періодами дощів і тепла. У той же час українців чекають і ранні заморозки та снігопади.

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в прогнозі українських синоптиків.

Так, народний синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди в Україні на осінь 2021. За його словами, вже в другій половині вересня почнуться дощі і похолодає. Також він каже, що холоди продовжаться і в листопаді. Листопад почнеться з дощів, а потім очікуються заморозки і ближче до середини місяця піде ранній сніг.

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що перша декада вересня буде тепла, а ось у другій можливі заморозки на грунті. За прогнозом Деркача, тепла температура в жовтні нас ще порадує. Бабине літо очікується в першій половині жовтня.

Як повідомили в Укргідрометеоцентрі, найближчим часом в країні буде відносно сухо і сонячно. Однак поступово Україна входить в осінь.

Температура повітря в деяких регіонах країни, за прогнозами фахівців, у вересні може опуститися до -5 градусів.

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