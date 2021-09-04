Синоптики дали прогноз погоды на осень в Украине

Осенью-2021 погода в Украине отметится периодами дождей и тепла. В то же время украинцев ждут и ранние заморозки и снегопады.

Как сообщает Politeka.net, об этом говорится в прогнозе украинских синоптиков.

Так, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Также он говорит, что холода продолжатся и в ноябре. Ноябрь начнется с дождей, а потом ожидаются заморозки и ближе к середине месяца пойдет ранний снег.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что первая декада сентября будет теплая, а вот во второй возможны заморозки на грунте. По прогнозу Деркача, теплая температура в октябре нас еще порадует. Бабье лето ожидается в первой половине октября.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, в ближайшее время в стране будет относительно сухо и солнечно. Однако постепенно Украина входит в осень.

Температура воздуха в некоторых регионах страны, по прогнозам специалистов, в сентябре может опуститься до -5 градусов.

Напомним, что в Украину ворвалась холодная осень: синоптики рассказали, когда ждать пик похолодания.

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