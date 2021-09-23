Щорічне підвищення тарифів до кінця року, перевізники вирішили почати раніше, так як бояться локдауна

Так, в Україні почав дорожчати проїзд на довгі маршрути (приміські). В середньому, тарифи зросли до 20%.

Виконавчий директор Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко розповів детальніше, скільки тепер коштуватиме проїзд у маршрутках і з чим пов'язане це підвищення, пише "Обозреватель".

За словами Павленка, в одному районі ціна збільшилася на 3 грн. (наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва подорожчав з 15 до 18 гривень), в іншому районі - на 1 грн., а ще десь тариф злетів на 20% від вартості.

Перевізники кажуть, що рішення підняти ціни не було спонтанним, воно приймалося ще влітку, а зараз починає втілюватися.

"За великим рахунком, нічого страшного не сталося, - каже Павленко. - Це не була монопольна змова. Ми входимо в зиму з новими тарифами і відповідно з новою вартістю проїзду".

Експерт додав, дещо передчасний перегляд тарифів пов'язаний з можливим оголошенням локдауна. За словами Павленка, перевізники вирішили "вийти в осінь з новою "гумою" і закупити паливо. Наступний перегляд відбудеться не раніше жовтня 2022.

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