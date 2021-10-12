Тисячам українців перерахували пенсії - у Мінсоцполітки назвали дату перших виплат.

Про це стало відомо завдяки новій публікації прес-служби Мінсоцполітики в Facebook.

Так, Кабінет Міністрів України прийняв рішення підняти рівень матеріального забезпечення одержувачів пенсії у разі втрати годувальника, який загинув під час участі в АТО/ООС.

Зокрема, кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) загиблого захисника України встановлена з 1 січня 2022 р. мінімальна пенсійна виплата по втраті годувальника 7 800 гривень.

"Ця виплата буде забезпечуватися незалежно від наявності та чисельності інших непрацездатних членів сім'ї, на яких призначена пенсія у разі втрати годувальника. Підвищення стосуватиметься 2 000 осіб. Пенсійна виплата для них збільшиться в середньому на 2 000 гривень.",- повідомляють у Мінсоцполітики.

"нас 30 років годують обіцянками коли ми були ситі і задоволені?", "Тисячам переглянули. А що робити мільйонам?", "Вони обіцяють з місяця в місяць то збільшити прожитковий мінімум, то мінімальну пенсію, то проінспектувати пенсію, але це все брехня.Ніхто нічого не робитиме для пенсіонерів", - пишуть українці в мережі.

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