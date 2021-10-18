У дитячому садку батькам малюків запропонували принести в навчальний заклад обігрівач, так як в групі дуже холодно.

Про це стало відомо з публікації на фейсбук-сторінці "Батьки SOS".

"У групі в садку, написали можливо хтось може принести обігрівач, я свою дитину не веду, після запалення і знаю, що велика частина дітей з групи вдома, тому що в садку дуже холодно. Цікавить, це завідуюча вирішує, коли вмикати опалення, або хтось інший. Дякую за відповідь і публікацію. смт. Гусятин, садок один", - йдеться в повідомленні.



Інший батьки у коментарях також поскаржилися на холод у дитячих садках, які відвідують їхні діти. Батьки школярів же відзначають, що в такому випадку дітей простіше відправити на дистанційне навчання.

"Таке тільки може бути в Україні.Людей за людей не рахують.Що діти в школу не ходять і в садок тому що холодно їм все одно", " Головне ціни на все підняти, а опалення - це не важливо"," Роблять все спеціально! Яка температура повинна бути в садочках і школах за санітарними нормами і правилами нехай відповість колишній і нинішній головні санітарні лікарі"," А ось мені цікаво, наші депутати теж мерзнуть, або їм статус не дозволяє?",- пишуть українці в мережі.

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