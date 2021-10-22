З кожним днем все більше і більше областей України опиняються в "червоній зоні". Тому в регіонах починають діяти жорсткі правила, які в першу чергу, стосуються невакцинованих осіб. При цьому українці, що мають COVID-сертифікати отримають деякі привілеї.

Politeka розібралася, що це за документ і які бонуси він дає.

У деяких областях України вже сформовані мобільні групи, які зобов'язані перевіряти наявність COVID-сертифікати у відвідувачів ТРЦ, кафе і ресторанів.

Що таке covid-сертифікат?

Одержати Covid-сертифікат може будь-який українець, який зробив одне або два щеплення від коронавірусної інфекції. Отримати документ можна у сімейного лікаря. У цьому випадку це буде свідоцтво про вакцинацію, в якому має зазначатися крім імені та прізвища пацієнта, назва вакцини, печатка і підписи лікарні та лікаря. Це документ видається тільки після двох проведених вакцинацій.

Також COVID-сертифікат можна згенерувати за допомогою додатку "Дія", як на своєму смартфоні, так і на однойменному порталі. Це буде електронний документ з QR-кодами.

Варто відзначити, що документ отриманий від лікаря і сертифікат згенерований в додатку є по суті різними документами. Перший підтверджує вакцинальний статус всередині країни. Другий необхідний, в першу чергу, для перетину державних кордонів.

Електронні covid-сертифікати діляться за кольором на два типи.

Після першої вакцинації можна отримати документ жовтого кольору. Після другої - зелений COVID-сертифікат. Саме він і необхідний, щоб подорожувати закордоном. Але варто пам'ятати, що вони стають дійсними на 14 день після другого щеплення.

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