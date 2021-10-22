Щороку хочуть відзначити, але кожен раз переводимо

Наприкінці жовтня, традиційно, українці переводять стрілки годинника назад. Це називається зимовий час. І щороку проходять дискусії, наскільки потрібен цей переклад і не впливає він на організм людини

Politeka розбиралася для чого потрібен переклад стрілок і які недоліки і переваги він несе.

Перший раз стрілки годинника перевели в 1981 році, тоді це обгрунтовували тим, що взимку світає пізно, і багато прокидаються коли за вікном непроглядна темрява.

Довгі роки вже в незалежній Україні продовжили переведення стрілок. Але в 2011 році були перші спроби припинити переведення стрілок на зимовий час. Щоправда широкої підтримки ця ініціатива не отримала. Наприклад, жителі західних областей відзначали, що якщо не переводити стрілки, діти почнуть виходити в школу в непроглядній пітьмі.

Наступна спроба була в 2021 році. Тоді у Верховній Раді навіть з'явився відповідний законопроект, правда набрати необхідну кількість голосів, так і не вдалося.

В Україні цього року перехід на зимовий час відбудеться в ніч з 30 на 31 Жовтня. Необхідно о 4 годині ранку перевести стрілки годинника назад.

Як впливає переведення годинників на людину

Минулого року з'явилося ряд досліджень вчених, в яких говориться, що перехід на зимовий час доби може чинити негативний вплив на здоров'я людини. Особливо страждають метеозалежні люди.

При цьому економія електроенергії, через яку і почалося переведення стрілок, в середньому становить від 0,2% до 2%. Тому економічна вигода дуже мала.

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