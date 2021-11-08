Цими вихідними в Україні знов зафіксовано новий антирекорд. Країна стала другою у світі за кількістю смертей від коронавірусу за добу.

Про це свідчать данні сайту Worldometer.

При чому ця тенденція була два дні поспіль - 6 та 7 листопада. Так, у суботу від коронавірусу в Україні померло 793 особи, а у неділю - 449. Згідно зі статистичними даними, це другий показник кількості смертей. На першому місці Росія.

Як відомо, зараз в Україні 17 регіонів перебувають у червоній зоні. В помаранчевій лише п'ять областей. Це Винницька, Полтавська, Харківська, Черкаська та Черновицька області. Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська - у жовтій зоні.

За останню добу в країні зафіксовано 13068 нових випадків захворюваності на коронавірус. У лікарні з підозрою на ковід потрапили 3532 особи, померло 473 пацієнти.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров'я в українських лікарнях залишаються вільними 31,5% ліжок, що оснащені киснем та кисневими концентратами.

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