В эти выходные в Украине вновь зафиксирован новый антирекорд. Страна стала второй в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

При чем эта тенденция была два дня подряд - 6 и 7 ноября. Так, в субботу от коронавируса в Украине умерло 793 человека, а в воскресенье - 449. Согласно статистическим данным, это второй показатель количества смертей. На первом месте Россия.

Как известно, сейчас в Украине 17 регионов находятся в красной зоне. В оранжевой только пять областей. Это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская - в желтой зоне.

За последние сутки в стране зафиксировано 13068 новых случаев заболеваемости на коронавирус. В больницы с подозрением на ковид попали 3532 человека, умерло 473 пациента.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения в украинских больницах остаются свободными 31,5% коек, оснащенных кислородом и кислородными концентратами.

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