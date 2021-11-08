В эти выходные в Украине вновь зафиксирован новый антирекорд. Страна стала второй в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки.
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При чем эта тенденция была два дня подряд - 6 и 7 ноября. Так, в субботу от коронавируса в Украине умерло 793 человека, а в воскресенье - 449. Согласно статистическим данным, это второй показатель количества смертей. На первом месте Россия.
Как известно, сейчас в Украине 17 регионов находятся в красной зоне. В оранжевой только пять областей. Это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская - в желтой зоне.
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За последние сутки в стране зафиксировано 13068 новых случаев заболеваемости на коронавирус. В больницы с подозрением на ковид попали 3532 человека, умерло 473 пациента.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения в украинских больницах остаются свободными 31,5% коек, оснащенных кислородом и кислородными концентратами.
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