Важлива інформація для батьків і вчителів

В українській столиці скасовують дистанційне навчання для учнів усіх класів без винятку - деякі школи зможуть працювати офлайн зовсім скоро.

Таке рішення прийняла Комісія ТЕБ і НС, повідомили у КМДА.

У повідомленні йдеться, що комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів - їм пора за парти.

Варто нагадати, що для роботи в офлайн-режимі в школах повинен бути вакцинований від коронавірусу певний відсоток співробітників – 80% в "жовтій" і "помаранчевій" (потрібна хоча б одна доза) і 100% в "червоній" (тільки обидві дози).

Всі вони повинні мати документи, що підтверджують наявність щеплення проти COVID-19, медичних протипоказань або довідки перехворілих.

Тим часом в уряді наполягають на тому, що школярі повинні повернутися до навчання за партами – якщо рівень вакцинації вчителів відповідає вимогам карантинної зони, в якій знаходиться регіон.

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