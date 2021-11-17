В українській столиці скасовують дистанційне навчання для учнів усіх класів без винятку - деякі школи зможуть працювати офлайн зовсім скоро.
Таке рішення прийняла Комісія ТЕБ і НС, повідомили у КМДА.
У повідомленні йдеться, що комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів - їм пора за парти.
Варто нагадати, що для роботи в офлайн-режимі в школах повинен бути вакцинований від коронавірусу певний відсоток співробітників – 80% в "жовтій" і "помаранчевій" (потрібна хоча б одна доза) і 100% в "червоній" (тільки обидві дози).
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Всі вони повинні мати документи, що підтверджують наявність щеплення проти COVID-19, медичних протипоказань або довідки перехворілих.
Тим часом в уряді наполягають на тому, що школярі повинні повернутися до навчання за партами – якщо рівень вакцинації вчителів відповідає вимогам карантинної зони, в якій знаходиться регіон.
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