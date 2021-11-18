Нові банкноти присвячені 30-й річниці Незалежності України і будуть введені в обіг 19 листопада. У Нацбанку розкрили подробиці.

Так, згідно з повідомленням прес-служби НБУ, в Україні з'являться дві тематичні пам'ятні банкноти номіналами 20 і 200 гривень, передає Politeka.net. Вони будуть виглядати, як і звичайні "двадцятки" та "двохсотки", але з однією важливою відмінністю – на їх лицьовій стороні нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-річчя Незалежності країни.

Відзначається, що пам'ятні банкноти включають в себе всі елементи захисту банкноти номіналом 20 (зразка 2018 року) і 200 гривень (зразка 2019 року).

"Додатково на лицьовій стороні на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою - "30 років незалежності України". Цей напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти", - йдеться в повідомленні.

Тираж 20-гривневих і 200-гривневих купюр - по 30 тисяч штук. Вартість 20-гривневої - 34 гривні, 200-гривневої - 214 гривень.

До цього, в серпні, Нацбанк ввів в обіг інші дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Крім того, в грудні планується випуск ще двох пам'ятних банкнот, присвячених тій же події, номіналами 50 і 1000 гривень.

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