Новые банкноты посвящены 30-й годовщине Независимости Украины и будут введены в обращение 19 ноября. В Нацбанке раскрыли подробности.

Так, согласно сообщению пресс-службы НБУ, в Украине появятся две тематические памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен, передает Politeka.net. Они будут выглядеть, как и обычные "двадцатки" и "двухсотки", но с одним важным отличием – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-летия Независимости страны.

Отмечается, что памятные банкноты включают в себя все элементы защиты банкноты номиналом 20 (образца 2018 года) и 200 гривен (образца 2019 года).

"Дополнительно на лицевой стороне на месте водяного знака нанесен трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской праздничная симвлика - "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты", - говорится в сообщении.

Тираж 20-гривневых и 200-гривневых купюр - по 30 тысяч штук. Стоимость 20-гривневой - 34 гривны, 200-гривневой - 214 гривен.

До этого, в августе, Нацбанк ввел в обращение другие две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Кроме того, в декабре планируется выпуск еще двух памятных банкнот, посвященных тому же событию, номиналами 50 и 1000 гривен.

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