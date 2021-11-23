У грудні Пенсійний фонд України запланував провести перерахунок пенсій деяким категоріям пенсіонерів.

Так, згідно з інформацією Пенсійного фонду, з 1 грудня передбачено підвищення пенсій пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Таких в Україні налічується майже 890 тисяч. Кожен з них отримає прибавку до щомісячних пенсійних виплат у сумі майже 400 гривень. Підвищення пенсій цій категорії пенсіонерів передбачено програмою індексації доходів та недов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму та перерахунком мінімальної заробітної плати.

Також наступного місяця очікується підвищення мінімальної та максимальної пенсій. Згідно з чинним законодавством розмір мінімальної пенсії не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних. Тож, враховуючи збільшення суми останнього, з 1 грудня українські пенсіонери будуть отримувати щонайменше 1934 гривні щомісяця.

Про те, ця сума, згідно з даними Міністерства соціальної політики, не покриває витрат навіть на найнеобхідніші харчові продукти та товари першої необхідності. Адже, на сьогодні сума "продуктового кошика" складає 3708 гривень. Більше одного мільйона пенсіонерів в країні отримує пенсію, розмір якої менше, ніж три тисячі гривень.

Щодо максимального розміру пенсій, то у грудні її розмір збільшиться з 18540 гривень до 19340 гривень. Проте таку суму будуть отримувати лише ті пенсіонери, в яких офіційна заробітна плата була щонайменше в сім разів вище середньої.

Крім того, з першого грудня буде перерахована сума пенсій, тим пенсіонерам, яки досягли віку 65-років та виконали норму по стажу. Згідно з законодавством, ця категорія має право отримувати пенсію розміром від 40% мінімальної заробітної плати. Тож сума буде збільшуватися з 2400 гривень до 2600 гривень.

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