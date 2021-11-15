В Пенсионном фонде планируют повысить пенсии еще двум группам пенсионеров. И произойдет это до конца прошлого года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

По словам чиновника, повышение получат пенсионеры с маленьким страховым стажем. Им пересчитают выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. Кроме того, в Пенсионном фонде также перечислят все надбавки и повышения, рассчитываемые на базе прожиточного минимума.

Также, увеличится пенсия у тех пенсионеров старше 65 лет и имеют страховой стаж свыше 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин. Как сообщила Марина Лазебная, с 1 декабря для этой категории пенсионеров будет увеличена минимальная пенсионная выплата - до 2600 гривен.

Кроме того, в планах Пенсионного фонда в следующем году провести 12 этапов адресного повышения пенсий. Это будет касаться разных категорий пенсионеров.

В марте планируется проведение индексации пенсий. Однако для этого нужно, чтобы депутаты Верховной Рады приняли соответствующий законопроект.

"После принятия этого документы мы сможем исправить несправедливость, которая возникла в результате реформы 2017 года, когда с механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей-государственных служащих, ученых, журналистов, военных". - отметила министр.

Также в следующем году ожидается расширение линейки возрастных доплат, которая была инициирована президентом. Дополнительные средства смогут получить пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет.

В 2022 году планируется, что пенсия человека старше 70 лет и имеет страховой стаж более 30/35 лет составит 3000 гривен. В следующем году обещают не забыть и о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС.

Как отметила Марина Лазебная, планируется, что в следующем году состоится комплексное, адресное и системное повышение пенсии.

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