У 2022 році отримувати пенсію після досягнення 60 років зможуть тільки українці, у яких достатньо років страхового стажу - це відбудеться через реалізацію пенсійної реформи.

Як говориться у Законі Про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", вимоги за стажем збільшаться знову.

Так, в 2022 році мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років (для жінок і чоловіків) збільшиться на 12 місяців і становитиме 29 років.

Відтак, пенсію за віком у 2022 році не зможуть отримувати українці:

досягли віку 60 років, але мають менше 29 років страхового стажу;

досягли віку 63 років, але мають менше 19 років стажу (необхідно від 19 до 29 років стажу);

досягли віку 65 років, але не мають хоча б 15 років стажу (необхідно мати від 15 до 19 років стажу).

Українці, що не мають 15 років стажу, залишаться без пенсійних виплат в традиційному сенсі — вони зможуть розраховувати тільки на соціальну пенсію і тільки після досягнення 65 років. Ця сума буде нижче прожиткового мінімуму і зараз становить 1854 грн.

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.

Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.

Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.