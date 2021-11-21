У 2022 році отримувати пенсію після досягнення 60 років зможуть тільки українці, у яких достатньо років страхового стажу - це відбудеться через реалізацію пенсійної реформи.
Як говориться у Законі Про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", вимоги за стажем збільшаться знову.
Так, в 2022 році мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років (для жінок і чоловіків) збільшиться на 12 місяців і становитиме 29 років.
Відтак, пенсію за віком у 2022 році не зможуть отримувати українці:
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- досягли віку 60 років, але мають менше 29 років страхового стажу;
- досягли віку 63 років, але мають менше 19 років стажу (необхідно від 19 до 29 років стажу);
- досягли віку 65 років, але не мають хоча б 15 років стажу (необхідно мати від 15 до 19 років стажу).
Українці, що не мають 15 років стажу, залишаться без пенсійних виплат в традиційному сенсі — вони зможуть розраховувати тільки на соціальну пенсію і тільки після досягнення 65 років. Ця сума буде нижче прожиткового мінімуму і зараз становить 1854 грн.
Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.
Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.
Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.