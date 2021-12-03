Погода в Україні в п'ятницю, 3 грудня, буде прохолодною особливо на заході країни, також прогнозуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом і сильний вітер.

Як пише Politeka.net, про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході температура буде в межах -1...+ 2 градуси.

Сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледь на дорогах прогнозують вночі та вранці в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях. Там оголошено і (жовтий) рівень небезпеки.

Сильний сніг прогнозують у Карпатах, де оголошено ІІ рівень небезпеки (Помаранчевий).

Мокрий сніг буде також у південних та центральних областях. Там температура повітря буде дещо теплішою, ніж на Заході – орієнтовно +3...+6 градусів.

Рясні снігопади не єдина погодна небезпека, яка загрожуватиме українцям 3 грудня. Так, у західних областях синоптики прогнозують північно-західний поривчастий вітер, до 5-12 метрів на секунду. А на півдні і сході можливий навіть штормовий вітер, до 15 – 20 метрів в секунду.

При цьому на півдні прогнозують потепління, очікується температура +4...+ 14 градусів. Більше того. Погода буде сонячною, без опадів.

Погода в п'ятницю, 3 грудня, в Києві буде похмурою з дощем, який ближче до ночі може перетворитися на мокрий сніг.

Вночі в столиці похолодає до -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

Вітер буде нестабільним і кілька разів змінить свій напрямок, а його швидкість складе 2,9 - 5,5 м/с.

Атмосферний тиск почне зростати. Вранці воно буде на рівні 736 міліметрів ртутного стовпа, а до ночі - 742.

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