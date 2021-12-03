Погода в Украине в пятницу, 3 декабря, будет прохладной особенно на Западе страны, также прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом и сильный ветер.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе температура будет в пределах -1...+2 градуса.

Снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах прогнозируют ночью и утром в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Там объявлен І (желтый) уровень опасности.

Сильный снег прогнозируют в Карпатах, где объявлен ІІ уровень опасности (оранжевый).

Мокрый снег будет также в южных и центральных областях. Там температура воздуха будет несколько теплее, чем на Западе – ориентировочно +3…+6 градусов.

Обильные снегопады не единственная погодная опасность, которая будет угрожать украинцам 3 декабря. Так, в западных областях синоптики прогнозируют северо-западный порывистый ветер, до 5 – 12 метров в секунду. А на Юге и Востоке возможный даже штормовой ветер, до 15 – 20 метров в секунду.

При этом на Юге прогнозируют потепление, ожидается температура +4...+14 градусов. Более того. Погода будет солнечной, без осадков.

Погода в пятницу, 3 декабря, в Киеве будет пасмурной с дождем, который ближе к ночи может превратиться в мокрый снег.

Ночью в столице похолодает до -4 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 2,9 - 5,5 м/с.

Атмосферное давление начнет расти. Утром оно будет на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи - 742.

Напомним, что минусовая температура атакует южные регионы: озвучен прогноз.

Как сообщала Politeka, декабрь проявит свой характер, когда Украину накроют снег и морозы до -10.

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