Погода в Украине в пятницу, 3 декабря, будет прохладной особенно на Западе страны, также прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом и сильный ветер.
Как пишет Politeka.net, об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе температура будет в пределах -1...+2 градуса.
Снег, налипание мокрого снега, метели и гололед на дорогах прогнозируют ночью и утром в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Там объявлен І (желтый) уровень опасности.
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Сильный снег прогнозируют в Карпатах, где объявлен ІІ уровень опасности (оранжевый).
Мокрый снег будет также в южных и центральных областях. Там температура воздуха будет несколько теплее, чем на Западе – ориентировочно +3…+6 градусов.
Обильные снегопады не единственная погодная опасность, которая будет угрожать украинцам 3 декабря. Так, в западных областях синоптики прогнозируют северо-западный порывистый ветер, до 5 – 12 метров в секунду. А на Юге и Востоке возможный даже штормовой ветер, до 15 – 20 метров в секунду.
При этом на Юге прогнозируют потепление, ожидается температура +4...+14 градусов. Более того. Погода будет солнечной, без осадков.
Погода в пятницу, 3 декабря, в Киеве будет пасмурной с дождем, который ближе к ночи может превратиться в мокрый снег.
Ночью в столице похолодает до -4 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов.
Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 2,9 - 5,5 м/с.
Атмосферное давление начнет расти. Утром оно будет на уровне 736 миллиметров ртутного столба, а к ночи - 742.
Напомним, что минусовая температура атакует южные регионы: озвучен прогноз.
Как сообщала Politeka, декабрь проявит свой характер, когда Украину накроют снег и морозы до -10.
Также Politeka писала, что снегопады и резкое похолодание ожидается в Украине: что готовит зима.