З дому краще не виходити!

Грудень почав демонструвати свій буйний характер в Україні, і прийшла негода тільки це підтверджує.

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру , у суботу 11 грудня у багатьох областях спостерігається погіршення погодних умов. Так, через сильний шквальний вітер і значні опади в 11 регіонах оголосили штормове попередження.

У південних областях, на півночі і в центрі країни вітер розженеться до 20 метрів в секунду.

Складна погода з високим рівнем небезпеки буде збережуться до кінця дня в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у столиці.

Водночас у Києві на суботу 11 грудня оголошено перший рівень небезпеки.

Українців закликають бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.

Нагадаємо, що грудень покаже себе в Києві: коли столицю накриють сніг і морози.

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