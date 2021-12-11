Грудень почав демонструвати свій буйний характер в Україні, і прийшла негода тільки це підтверджує.
Згідно з прогнозами
У південних областях, на півночі і в центрі країни вітер розженеться до 20 метрів в секунду.
Складна погода з високим рівнем небезпеки буде збережуться до кінця дня в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у столиці.
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Водночас у Києві на суботу 11 грудня оголошено перший рівень небезпеки.
Українців закликають бути пильними: без особливої необхідності не виходити на вулицю і не залишати свої автомобілі під деревами.
Нагадаємо, що грудень покаже себе в Києві: коли столицю накриють сніг і морози.
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