Из дома лучше не выходить!

Декабрь начал демонстрировать свой буйный характер в Украине, и пришедшая непогода только это подтверждает.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра , в субботу 11 декабря во многих областях наблюдается ухудшение погодных условий. Так, из-за сильного шквального ветра и значительных осадков в 11 регионах объявили штормовое предупреждение.

В южных областях, на севере и в центре страны ветер разгонится до 20 метров в секунду.

Сложная погода с высоким уровнем опасности будет сохранятся до конца дня в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в столице.

В тоже время в Киеве на субботу 11 декабря объявлен первый уровень опасности.

Украинцев призывают быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.

Напомним, что декабрь покажет себя в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.