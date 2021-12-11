Декабрь начал демонстрировать свой буйный характер в Украине, и пришедшая непогода только это подтверждает.
Согласно прогнозу
В южных областях, на севере и в центре страны ветер разгонится до 20 метров в секунду.
Сложная погода с высоким уровнем опасности будет сохранятся до конца дня в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также в столице.
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В тоже время в Киеве на субботу 11 декабря объявлен первый уровень опасности.
Украинцев призывают быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.
Напомним, что декабрь покажет себя в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.