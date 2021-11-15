В ближайшие дни в ряд областей Украины возможна зимняя погода. Первый снег ожидается 15 ноября.

По крайней мере такой прогноз озвучили синоптики Укргидрометцентра.

На этой неделе снегопады ожидаются в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Кроме того, ожидать подобные осадки следует и жителям карпатского региона. По данным синоптиков, в этих областях ночная температура будет в пределах 6-8 градусов мороза, а вот днем воздух прогреется до +1-2 градуса. На этой неделе утром возможна гололедица.

Относительно погоды в других областях, то по прогнозам синоптиков существенных осадков там не ожидается. На юге Украины в ночи будет от -5 до -2 градусов.

Во вторник, практически по всей территории Украины будет солнечная погода. Температура воздуха днем составит 0-+1. В восточных областях - 1 градус мороза. На юга Украины будет теплее всего-до +3 градусов. Однако ночью столбик термометра упадет до -4-8 градусов мороза.

17 ноября, по данным синоптиков, будет прохладно, но солнечно. А вот в четверг следует ожидать незначительное потепление. В южных областях температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла. А в западных областях, в частности во Львове, Луцке и Ужгороде, ожидаются незначительные осадки.

В пятницу, 19 ноября, по всей территории Украины осадки - дожди. Температура воздуха прогреется до 7-8 градусов тепла.

Следующие выходные, 21-22 ноября, будут с дождями. Сухо будет только в Одесской, Николаевской и херсонских областях.

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