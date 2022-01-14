Синоптики предупредили украинцев о том, что в пятницу из-за штормового ветра в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.

О том, какой будет погода 14 января, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они предупредили, что украинцам стоит опасаться сильного ветра, порывы которого будут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с.

Отмечается, что плохие погодные условия могут усложнить работу предприятий энергетики, коммунального хозяйства или нарушить движение транспорта на дорогах.

Не стоит опасаться сильного ветра только жителям южных областей.

Кроме того, украинцев ждут значительные температурные качели от сильных минусов ночью до «плюсовых» показателей днем. В дневное время суток в стране начнется настоящая оттепель. Также во всех областях ожидаются осадки, однако из-за скачка температуры они будут как в виде снега, так и в виде дождя.

В западных областях за исключением Закарпатья, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ночью составит от -3 до +2 градусов, в восточных областях – от -10 до -15 градусов, а на остальной территории – от -9 до -4 градусов. Днем по всей стране ожидается от 0 до +5 градусов.

Синоптики также предупредили водителей и пешеходов о гололедице на дорогах, которая осложнит движение.

Напомним, морозы отступят, однако новая непогода надвигается на Одесчину.

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