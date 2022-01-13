Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу, 14 января, Украину "разорвут" напополам мокрый снег и ясная погода. Сильные осадки в виде дождя и снега с дождем ожидаются на Севере, частично Центре и Востоке. Тогда как Запад и Юг будут в более комфортных условиях. Температура воздуха повысится, но ночью еще все равно будет наблюдаться мороз (самый сильный на Востоке).

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Так, столбики термометров на Западе покажут днем от 0 до 2 градусов со знаком плюс, ночью ожидается до -4. На Севере и в Центре днем будет преобладать плюсовая температура, тогда как ночью возможно похолодание до -6. На Юге днем термометры могут подскочить до +3, при этом понизятся до -5 ночью.

Холоднее всего будет на Востоке: если в светлое время суток столбики термометров будут колебаться от -1 до +1, то ночью ударят морозы до -13.

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Также в пятницу, 14 января (на Васильев день), поднимется сильный ветер. Об этом предупреждает известный украинский синоптик Наталья Диденко.

"Внимание! После самой холодной ночи на Маланку (до -14-22 градусов) в Украину на Василия стремительно врывается сильный ветер. Завтра, 14 января, ожидается штормовой ветер с порывами 15-20, местами 25-27 метров в секунду! Идут одновременно потепление и осадки", - сообщила эксперт.

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