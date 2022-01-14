Так, під удар потрапили сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, МОН, Мінспорту, Міненерго. Не працював, але вже почав завантажуватися сайт Мінагрополітики.
В Facebook Міністерства освіти і науки України "у зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня" закликали користуватися іншими вебресурсами, в тому числі сторінкам міністерств в соцмережах. У повідомленні уточнили, що СБУ і кіберполіція зараз працюють по усуненню несправності.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Репяхова розповіла про біду, яка трапилася з нею та її сином на відпочинку: "Хоч тато наш тримається"
Екс-дружина Позитива на відпочинку з Каменських засвітила свою "кім" в прозорих штанях: "І які там Кардашяни"
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Відомий ведучий не повернувся з відпочинку з дружиною, з'явилися подробиці трагедії: "Лікарі намагалися допомогти"
На стартовій сторінці сайту МЗС кількома мовами є повідомлення:
"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє...".
Українці бурхливо обговорюють те, що трапилося:
"Є що приховувати?))"
"Перезавантаження))"
"не вірю, що російські хакери могли написати мовою..."
Нагадаємо, телефони українців масово зламують «»приходить SMS і..."
Як повідомляла Politeka, велику "ботоферму" накрили в Україні, замішана Росія: СБУ повідомила деталі
Також Politeka писала, що Одеський студент зламав комп'ютери по всьому світу: деталі хакерської атаки