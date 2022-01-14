На урядові сайти, а також додатки "Дія" здійснена глобальна кібератака - сторінки Кабміну та інших установ тимчасово не працюють.

Так, під удар потрапили сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, МОН, Мінспорту, Міненерго. Не працював, але вже почав завантажуватися сайт Мінагрополітики.

В Facebook Міністерства освіти і науки України "у зв'язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня" закликали користуватися іншими вебресурсами, в тому числі сторінкам міністерств в соцмережах. У повідомленні уточнили, що СБУ і кіберполіція зараз працюють по усуненню несправності.

На стартовій сторінці сайту МЗС кількома мовами є повідомлення:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє...".

Українці бурхливо обговорюють те, що трапилося:

"Є що приховувати?))"

"Перезавантаження))"

"не вірю, що російські хакери могли написати мовою..."

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