Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували точний прогноз на середу, 19 січня. У всіх областях України різко похолодає. Основні заморозки припадуть на нічний час, але і вдень в деяких регіонах буде по-зимовому морозно.
На Заході вдень буде близько 0-2 градусів, а вночі похолодає до -4..-8 градусів. Такий же температурний режим буде в південних, центральних і деяких східних областях.
Найхолодніше на Водохреща буде в північно-східних областях. Там вдень температура опуститься до -5..-7 градусів, а вночі похолодає до -8..-12 градусів. Такі морози атакують Харківську, Сумську та Чернігівську області.
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Відзначимо, що день буде сонячним і хмарним, але опадів не очікується. Однак, вже 20 січня в Україну знову увірвуться снігопади. Вони атакують країну із Заходу.
Нагадаємо, що погода кардинально зміниться, що чекає українців після снігопадів: "морози і...".
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