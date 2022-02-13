У неділю, 13 лютого, в Україні місцями похолодає до -13 градусів, синоптики попередили про ряд небезпечних явищ.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

В західних областях температура вночі від -6 -13 градусів, вдень прогнозується +3 +8 градусів.

На півночі температура повітря вночі опуститься -5 -9 градусів, вдень прогнозують -1 +2 градусів.

У східних областях температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -9, а вдень -1 +5.

На півдні країни стовпчики термометрів уночі покажуть -3 -7, а вдень +3 +6.

У центральних регіонах температура повітря вночі становитиме -5 -8 градусів, а вдень +2 +6.

13 лютого у західних, північних та східних областях на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

У зв’язку зі значним приростом свiжого снiгу очiкується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогiр’ї схiдноi частини Закарпатської областi.

Погода в Києві в неділю, 13 лютого, очікується без опадів. Температур вночі -5… -7, вдень +2… +4 градуси. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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