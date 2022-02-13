Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
В західних областях температура вночі від -6 -13 градусів, вдень прогнозується +3 +8 градусів.
На півночі температура повітря вночі опуститься -5 -9 градусів, вдень прогнозують -1 +2 градусів.
У східних областях температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -9, а вдень -1 +5.
На півдні країни стовпчики термометрів уночі покажуть -3 -7, а вдень +3 +6.
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У центральних регіонах температура повітря вночі становитиме -5 -8 градусів, а вдень +2 +6.
13 лютого у західних, північних та східних областях на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
У зв’язку зі значним приростом свiжого снiгу очiкується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогiр’ї схiдноi частини Закарпатської областi.
Погода в Києві в неділю, 13 лютого, очікується без опадів. Температур вночі -5… -7, вдень +2… +4 градуси. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.
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Як повідомляла Politeka, весняна погода передчасно порадує українців.
Також Politeka писала, що у Києві сильно забруднилося повітря, перевищено три показники.