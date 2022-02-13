Син артистки, Максим Тараєвський, зізнався, що серйозні проблеми зі здоров'ям у матері почалися після перенесеного «Омікрона», яким заразилася вся сім'я.

Легенда радянського кіно Зінаїда Кирієнко, яка зіграла ролі в 36 фільмах і 11 виставах, померла на 89-му році життя. Син Зінаїди Кирієнко розповів про останні дні актриси. Про це повідомив портал КП.

Син артистки, Максим Тараєвський, зізнався, що серйозні проблеми зі здоров'ям у матері почалися після перенесеного «Омікрона», яким заразилася вся сім'я. Зінаїда Кирієнко скаржилася на слабкість, занепад сил, незважаючи на те, що була вакцинованою.

Самопочуття Зінаїди Михайлівни різко погіршилося. Вона стала втрачати свідомість і була госпіталізована. У лікарні медики діагностували у Кирієнка гостре порушення мозкового кровообігу.

«Вона перебувала в реанімації, лікарі робили все, щоб її врятувати. І у нас була надія, що мама видереться, вона дуже сильна. Вранці подзвонили з лікарні, сказали, що мами більше немає: не витримало серце. Лікарі кажуть, що все це сталося на тлі ковіда. У ньому причина смерті», - розповів Максим Тараєвський.



Актриса відома ролями у фільмах «Тихий Дон», «Доля людини», «Козаки», «Любов земна», «Два капітани», «Листи до Ельзи», «Любити по-російськи 2», «Далеко від Батьківщини», «Пан Великий Новгород» і «Найповільніший поїзд».

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