Помер Керрі Чейтер, басист і співзасновник хітмейкерів 60-х групи "Gary Puckett & the Union Gap", яка згодом записала кілька кантрі-хітів і була номінована на премію Греммі. Про це повідомив Deadline.

Канадський рок співак Енді Кім в мережі написав слова співчуття і підтримки близьким померлого басиста: "Він був моїм найдорожчим другом, і я буду дуже, дуже сумувати за ним. Будь ласка, пам'ятайте його і помоліться за упокій його душі".

Він помер 4 лютого в Теннессі. Причина смерті не вказана. Чейтер народився 7 серпня 1945 року у Ванкувері і до середини 60-х почав грати в місцевих групах, де його талант швидко помітили і він став учасником "Gary Puckett & the Union Gap".

Учасники групи виходили на сцену в однаковій військовій формі, в якій легко вгадувалися мотиви мундирів часів американської громадянської війни, і здобули славу практично негайно - їх перші чотири сингли увійшли в "гарячу дестятку" Billboard: Woman, Woman (4 місце), Young Girl і Lady Willpower (обидва піднімалися до другого рядка топа), Over You (7-е). П'ятий і шостий сингли групи теж зайшли в топ.

У 70-х він пішов з групи і почав виступати сольно в жанрі кантрі, де здобув ще більшу славу і був номінований на ряд престижних премій.

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