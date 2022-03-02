Капітан збірної України Андрій Ярмоленко закликав російських футболістів об'єднатися і виступити проти рішення Володимира Путіна почати війну в Україні.

Про це сам Ярмоленко заявив у своєму зверненні в соціальній мережі Instagram.

Капітан збірної України також пройшовся по мовчазній позиції російських гравців.

"Я народився в Пітері, але виріс в Україні, і вважаю себе українцем на 100%. У мене є питання до гравців збірної Росії. Хлопці, чому ви сидите, як обоср**ні і нічого не говорите? У нас в країні вбивають наших дружин, дітей, матерів, але ви нічого не говорите. Що Вам буде, якщо ви просто об'єднаєтеся і покажете людям, що відбувається у вас в країні? Багатьох з вас я знаю, і ви всі мені говорили, що так бути неповинно, ваш президент робить неправильно. Хлопці, ви маєте вплив на людей. Покажіть це. Я знаю, що деякі з вас люблять показувати яйця на камеру, але прийшов час показати яйця в реальному житті", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко зважився на благородний вчинок заради дітей.

Як повідомляла Politeka, Вест Хем готовий розлучитися з Ярмоленком.

Також Politeka писала, агент Ярмоленка пролив світло на майбутнє українця.

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Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

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«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ракетний удар по центральній площі Харкова, кадри наслідків «Серце розривається»

Зеленський висловився про результати перших переговорів з Росією: "Намагається тиснути"

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

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