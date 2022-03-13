Обстріл Львівщини

Зранку у неділю, 13 березня, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівщині у Львівській області.

Інформацію про ракетний обстріл повідомила Львівська обласна військова адміністрація. За попередніми даними, ворог випустив 8 ракет. Наразі встановлюється інформація про потерпілих та руйнування. Вибухи були такої сили, що їх було чути у Львові.

Також, обстріляли Яворівський полігон у Старичах за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова.

Вибухи в Івано-Франківській області

Міський голова Руслан Марцінків підтвердив інформацію про вибухи, попередньо зазначивши, що стріляли по аеропорту. Наразі мешканців просять не поширювати інформацію про обстріли.

За інформацією речника Академії Сухопутних військ ЗСУ Антона Мироновича, ракетний удар здійснили по одній з військових частин, повідомляє Суспільне. За попередніми даними, загиблих немає, уточнюють інформацію про травмованих і поранених. Речник додав, що «певну роль відіграло ППО».

Росіяни обстріляли Попасну забороненими фосфорними боєприпасами

Окупанти б'ють по Попасній (Луганська область) фосфорними боєприпасами. Про це повдомив заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький в FB.

"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворююча сила".

Такі боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором.

В Ербілі, столиці Іракського Курдистану, в районі консульства США впали ракети

Про це повідомляють джерела Al Arabiya, Reuters з посиланням на своє джерело - офіційного представника США на умовах анонімності - та міністра охорони здоров'я регіонального уряду Курдистану Самана Барзанджі, Daily Mail з посиланням на губернатора Ербіля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, який цитує Іракське інформаційне агентство INA

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

Щонайменше 14 ракет було випущено в районі генконсульства США в місті Ербіль, повідомив курдський телеканал «Рудау». Літаки ВПС США були підняті в повітря, можливий удар у відповідь по Тегерану. Президент Джо Байден має звернутися до нації вже найближчим часом. Ракети впали на околицях будівлі генконсульства та села Меле Омер. Після обстрілу літаки США здійснили контрольні обльоти своєї території.

#BREAKING

The moment of missile attack on US consulate in #Erbil pic.twitter.com/5u7tpsCaWy — Bashar Azeez (@bashargwani) March 12, 2022

Саман Барзанджі повідомив, що "після вибухів в Ербілі жертв і постраждалих немає".