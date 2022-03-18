Виплата субсидій, пільг та грошових допомог в березні профінансована повністю

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал міністерства.

Як повідомляється, виплата соціальних допомог в більшості регіонів відбувалася раніше визначених дат. Якщо в звичайному режимі виплати здійснювались 7-10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочато з 3 березня.

Однак, в окремих містах та районах у зв’язку з проведенням активних бойових дій органи соцзахисту не мали змоги працювати, проводити нарахування та виплату відповідних видів допомог. Для людей з цих регіонів був запущен спеціальний механізм виплат з центрального рівня.

«В рамках цього механізму Мінсоцполітики перерахувало кошти Ощадбанку, а Ощадбанк перерахував їх безпосередньо людям. Там чином, станом на сьогодні кожен може отримати свою виплату», - заявила Лазебна.

Через спеціальний механізм люди отримають виплати у окремих містах і районах наступних областей:

• Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

• Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

• Луганська область: всі міста і райони;

• Херсонська область (Генічеський та Херсонський в межах колишнього Олешківського райони, міста Нова Каховка і Гола Пристань);

• Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

• Харківська область: Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;

• Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.

• Київська область: Вишгородський район в межах колишнього Іванківського району.

Нагадується, що в рамках спеціального механізму виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій людям із зазначених міст та районів здійснюватиме АТ “Ощадбанк” наступним чином:

• Тим громадянам, які одержували виплати через банки, АТ “Ощадбанк” перерахує кошти на їхні банківські рахунки.

• Тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, АТ “Ощадбанк” здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

Таким чином, людям із зазначених районів, які отримували виплати на банківські картки, нікуди додатково звертатись не потрібно. Вони отримають найближчими днями належні їм соціальні допомоги, пільги та субсидії на свої банківські картки.

Тим людям із зазначених районів, які отримували виплати через Укрпошту, необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 днів.

Спеціальний механізм грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період введення воєнного стану в окремих міста та районах, де проводяться активні бойові дії, закріплений постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215.