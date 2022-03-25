Українцям розповіли про хороброго героя Степана Тарабалка, який загинув, захищаючи нашу країну від атак ворога.

Сумна новина з'явилася на сторінці Міністерства оборони України в Фейсбук.

Повідомляється, що Степан Тарабалка був льотчиком. Він боровся з російськими окупантами, здійснюючи вильоти на винищувачі МіГ-29. 13 березня Степан загинув під час повітряного бою з переважаючими силами ворога. Як написали в публікації Міноборони, льотчик "пішов у небо".

За захист повітряного простору України, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці було присвоєно звання «Герой України» (посмертно).

У публікації також поділилися відео зі знімком загиблого героя.

"Степан Тарабалка-герой України. Герой був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29 і захищав небо від росіян. Степан боровся за волю і незалежність нашої держави. Слава нашим героям! Помстимося за кожного!", - йдеться у відео.

Українці висловили свої співчуття у зв'язку з кончиною героя.

"Вічна пам'ять Герою! Царство Небесне! Щирі співчуття рідним і близьким! Герої не вмирають!", "Дякуємо безмежно! Низький уклін", "Царство небесне, Він врятував тисячі життів! Наш Привид Києва! За ним спостерігала вся країна і ніхто не міг повірити в те, що його не стало...",- пишуть люди.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.

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