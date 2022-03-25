Сумна новина з'явилася на сторінці Міністерства оборони України в Фейсбук.
Повідомляється, що Степан Тарабалка був льотчиком. Він боровся з російськими окупантами, здійснюючи вильоти на винищувачі МіГ-29. 13 березня Степан загинув під час повітряного бою з переважаючими силами ворога. Як написали в публікації Міноборони, льотчик "пішов у небо".
За захист повітряного простору України, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці було присвоєно звання «Герой України» (посмертно).
У публікації також поділилися відео зі знімком загиблого героя.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Авіація ЗСУ завдала удару по скупченнях військ ворога: нові дані Генштабу
Пропагандисти рф помоли ЗСУ знищити корабель окупантів: "Розляглися на дні Азовського моря"
Цифри зашкалюють: в Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
"Степан Тарабалка-герой України. Герой був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29 і захищав небо від росіян. Степан боровся за волю і незалежність нашої держави. Слава нашим героям! Помстимося за кожного!", - йдеться у відео.
Українці висловили свої співчуття у зв'язку з кончиною героя.
"Вічна пам'ять Герою! Царство Небесне! Щирі співчуття рідним і близьким! Герої не вмирають!", "Дякуємо безмежно! Низький уклін", "Царство небесне, Він врятував тисячі життів! Наш Привид Києва! За ним спостерігала вся країна і ніхто не міг повірити в те, що його не стало...",- пишуть люди.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.
Як повідомляла Politeka, з'ясувалися обставини трагедії з російською журналісткою в Києві.
Також Politeka писала, що крик душі українського рятувальника потрапив на відео.