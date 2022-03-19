В ГСЧС обратились к украинцам с важным сообщением, которое может спасти не одну жизнь.

Сейчас из-за военной агрессии России спасатели работают в усиленном режиме, нагрузка сильно возросла из-за пожаров, которые происходят по причине попадания снарядов. Кроме того, приходится разбирать завалы разрушенных оккупантами домов, чтобы спасти жизни людей.

Однако и сами существенно добавляют лишних хлопот пожарным, поджигая траву. Более того, в таких пожарах погибает много животных.

"Также погибают животные... Это не последняя причина, почему не стоит жечь сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это конечно не орки, которые пришли нас убивать).Все эти ежики, зайчики и птички не заслуживают сгореть заживо из-за пожара (в отличие от орков яки...). Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", - отметили в ГСЧС.

Один из пожарных записал видеообращение, в котором попытался достучаться до украинцев.

"Я вас очень прошу, не курите траву, потому что пока мы забавляемся с этим, кому-то на самом деле понадобится наша помощь, но мы из-за этого баловства, к сожалению, не успеем. Поэтому будьте осторожны и передайте это всем, кого знаете», - призвал он.

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