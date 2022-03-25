Украинцам рассказали о храбром герое Степане Тарабалке, который погиб, защищая нашу страну от атак врага.

Печальная новость появилась на странице Министерства обороны Украины в Фейсбук.

Сообщается, что Степан Тарабалка был летчиком. Он боролся с российскими оккупантами, совершая вылеты на истребителе МиГ-29. 13 марта Степан погиб во время воздушного боя с преобладающими силами врага. Как написали в публикации Минобороны, летчик «ушел в небо».

За защиту воздушного пространства Украины, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке было присвоено звание «Герой Украины» (посмертно).

В публикации также поделились видео со снимком погибшего героя.

«Степан Тарабалка – герой Украины. Герой был летчиком-истребителем самолета МиГ-29 и защищал небо от россиян. Степан боролся за волю и независимость нашего государства. Слава нашим героям! Отомстим за каждого!», - говорится в видео.

Украинцы выразили свои соболезнования в связи с кончиной героя.

«Вечная память Герою! Царство небесное! Искренние соболезнования родным и близким! Герои не умирают!», «Благодарим безгранично! Низкий поклон», «Царство небесное, он спас тысячи жизней! Наш Призрак Киева! За ним наблюдала вся страна и никто не мог поверить в то, что его не стало...», - пишут люди.

Напомним, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.

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