Печальная новость появилась на странице Министерства обороны Украины в Фейсбук.
Сообщается, что Степан Тарабалка был летчиком. Он боролся с российскими оккупантами, совершая вылеты на истребителе МиГ-29. 13 марта Степан погиб во время воздушного боя с преобладающими силами врага. Как написали в публикации Минобороны, летчик «ушел в небо».
За защиту воздушного пространства Украины, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке было присвоено звание «Герой Украины» (посмертно).
В публикации также поделились видео со снимком погибшего героя.
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«Степан Тарабалка – герой Украины. Герой был летчиком-истребителем самолета МиГ-29 и защищал небо от россиян. Степан боролся за волю и независимость нашего государства. Слава нашим героям! Отомстим за каждого!», - говорится в видео.
Украинцы выразили свои соболезнования в связи с кончиной героя.
«Вечная память Герою! Царство небесное! Искренние соболезнования родным и близким! Герои не умирают!», «Благодарим безгранично! Низкий поклон», «Царство небесное, он спас тысячи жизней! Наш Призрак Киева! За ним наблюдала вся страна и никто не мог поверить в то, что его не стало...», - пишут люди.
Напомним, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.
Как сообщала Politeka, выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве.
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