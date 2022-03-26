Російські окупанти вторглися у Славутич та захопили міську лікарню.
Орки намагаються розігнати людей, які вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою – загарбники відкрили вогонь в повітря та кидають у натовп світошумові гранати.
За останньою інформацією мер, міста Юрій Фомічів викрадений окупантами. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.
Тим часом мешканці міста-супутника ЧАЕС вигукують: "Славутич — це Україна!".
Нагадаємо, у окупантів, які намагаються взяти в облогу Київ, здають нерви.
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