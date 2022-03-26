Російські окупанти вторглися у Славутич та захопили міську лікарню.

Орки намагаються розігнати людей, які вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою – загарбники відкрили вогонь в повітря та кидають у натовп світошумові гранати.

За останньою інформацією мер, міста Юрій Фомічів викрадений окупантами. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Тим часом мешканці міста-супутника ЧАЕС вигукують: "Славутич — це Україна!".

Нагадаємо, у окупантів, які намагаються взяти в облогу Київ, здають нерви.

Як повідомляла Politeka, опублікована розмова генерала, який керує облогою Маріуполя: "Чому у нього вухо ще не відрізане"

Також Politeka писала, що СБУ опублікувала зізнання полоненого російського ГРУшника: «Кинули сюди як гарматне м'ясо»