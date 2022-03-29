Російських солдатів на війну в Україну відправляє комісар родом із Київщини - у Яготині досі живе його рідня

Про це повідомив офіцер ЗСУ Юрій Задоя, пише Politeka.net.

За його словами, Валерій Грицай 30 років прожив у Яготині і сьогодні, в той час, коли в Україні йде війна, він виконує накази путіна і проводить мобілізацію, щоб вбивати своїх земляків.

«Валєра, зараз у Яготині проживають твоя мама Грицай Ольга Сергіївна и та сестра Стригун (Грицай) Лариса Степанівна – зателефонуй їм і спитай, що реально відбувається в тебе на Батьківщині?

Скоро буде ряд міжнародних судових слухань відносно агресії рф і ти, саме ти, Валєра, теж будеш на лаві підсудних за виконання злочинних наказів, що потягли за собою тисячі людських жертв.

Подивися на свого очільника шойгу! Він сховався в лікарні і фактично самоусунувся від виконання путінських доручень. Зроби і ти так, поклади на стіл рапорт і станеш героєм для свої земляків, ніж посмертно «героєм» для кремлівської шайки. Умисно пишу до тебе українською мовою, ти її добре знаєш і спілкуєшся вдома нею, тому задумайся і прийми правильне рішення для всіх», - звернувся Задоя до Грицая.

Також офіцер опублікував фото Грицая зі шкільного альбому, яке було надано його однокласницею Оленою Бабець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади.

В мережі вже з’явился кадри, на яких Стобовий виступає перед мешканцями, намагаючись виправдатися за зраду України.

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