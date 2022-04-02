Фіксуються нерідкі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки. Про це повідомляти Головне управління розвідки Міноборони України.
Також окупанти використовують дітей в якості заручників - як гарантії того, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.
Випадки використання дітей в якості прикриття зафіксовані в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інститутами. Інформація про кожного з них буде передана в міжнародні кримінальні суди. Окупанти обов'язково понесуть відповідальність за кожен скоєний військовий злочин.
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Як повідомляла Politeka, ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині.
Також Politeka писала про те, що зараз відбувається в окупованому Ізюмі.