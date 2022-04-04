Росія налагоджує канал контрабанди товарів військового, подвійного та цивільного призначення, яку законно не може ввезти в країну через санкції. Спочатку це робили через Білорусь, тепер їм у цьому допомагатиме Грузія.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерство оборони України.

При цьому політичне керівництво Грузії веліло спецслужбам не перешкоджати російським контрабандистам.

"Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією і рф.

Це клеймо на націю! Схоже уряд Грузії вже схилив свою голову перед рф. Вони і зовсім забули російсько-грузинську війну 2008 року. Сподіваємося лише, що прості грузини не дозволять налагодити канал контрабанди.

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