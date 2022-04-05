Голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус звернувся до жителів звільненого від окупантів регіону з проханням не поспішати повертатися додому. За словами чиновника, зараз є багато запитів на повернення жителів Чернігова в свої будинки. Однак, він просить людей не поспішати це робити, так як небезпеки ще багато.

"Зараз найбільша проблема - це комунікаційні системи і чим менше зараз ресурсів буде споживати Чернігів, тим швидше ми їх відновимо. Я розумію бажання кожного, але прошу це бажання носити з собою в серці. Коли все відновимо, відразу вам про це повідомимо. А весь Чернігів вже будемо відбудовувати всі разом", - звернувся до жителів Чернігівщини В'ячеслав Чаус.

Відзначимо, що подібні прохання висловлюють і глави адміністрацій і в інших звільнених регіонах. Це пов'язано з тим, що багато територій ще й замінованими російськими орками, які відступаючи залишали після себе небезпечні "подарунки". Крім того, глави міст і областей закликають людей дотримуватися пильності і не наближатися, і не піднімати з землі небезпечні предмети, так як вони можуть здетонувати.

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