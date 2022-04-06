Окупанти також продовжують насильно вивозити дітей з Маріуполя в рф.

Ювенальні прокурори повідомляють шостого квітня, через збройну агресію РФ в Україні вже загинули 167 дітей. Про це повідомляє другого квітня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вже понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинули і більше 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Київській-78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївській – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

На Харківщині 25-го березня після обстрілів окупантів по житлових будинках загинула 13-річна дівчинка. 4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами РФ Авдіївки Донецької області поранено двох малолітніх дітей.

Триває примусове вивезення дітей з України в Російську Федерацію. З лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м.Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

Також відомо, що матір-виховательку дитячого будинку з 8 вихованцями і 3 своїми дітьми, 3 прийомними примусово вивезли з Маріуполя в Саранськ, рф.

Також стало відомо, яку загрозу Україні має активізація Росії своїх військ у Придністров'ї. Пояснив це радник глави офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, вся активність так званої "Придністровської армії" потрібна Росії для того, щоб одеські частини не перекидалися в напрямку Херсона.

"Взагалі проблему цього "гадюшника" давно потрібно було б вирішити, але тут швидше заважає позиція деяких європейських країн", – зазначив Арестович.

Нагадавши, Одещина попрощалася з молодим героєм.

Також повідомлялося, що Борис Джонсон готовий допомогти спецзброєю для захисту Одеси.

Додамо також, що Братчук розповів про ймовірність нападу на Одесу з Придністров'я.