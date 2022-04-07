Основні зусилля оккупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Про це, як пише Politeka.net йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Згідно з даними, ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках, блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, намагається відновити боєздатність своїх підрозділів.

Також в Генштабі повідомляють, що частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей рф, що межують з Україною.

Окупанти відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

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