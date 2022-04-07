Про це, як пише Politeka.net йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.
Згідно з даними, ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках, блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна.
На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, намагається відновити боєздатність своїх підрозділів.
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Також в Генштабі повідомляють, що частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей рф, що межують з Україною.
Окупанти відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.
Нагадаємо, стало відомо, як США заженуть Росію в глухий кут.
Також повідомлялось, що в армії РФ вже почали жалітися на зарплати і погрожувати судами.
Крім того Politeka.net писала, що організатор російського автопробігу в Берліні поплатився за свій вчинок.