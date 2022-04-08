Російські окупанти зазнали великих втрат в Україні і намагаються різними способами поповнити свої бойові підрозділи. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях.

Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої “спеціальної військової операції”.

Також повідомляється, що окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до російської федерації.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 квітня втрати окупантів склали понад 19 000 осіб особового складу.

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