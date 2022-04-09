Радник глави офісу президента Сергій Лещенко на брифінгу розвінчав фейк рф про ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. Він зазначив, що така трагедія на вокзалі сталася вперше, також ж/д вокзали за весь час війни були хабами евакуаційної активності.

Він підкреслив, що даними діями росія хоче посіяти паніку серед людей і позбавити їх надії на евакуацію в українському напрямку. Лещенко акцентував, що як тільки "Точка-У" впала на залізничний вокзал Краматорська, рф відразу почала звинувачувати в цьому ударі Україну.

Спікер назвав по пунктах свідчення того, що даний обстріл здійснили війська Росії.

Нагадаємо, вранці 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. Під час прильоту на площі і перонах вокзалу знаходилися близько 4 тисяч людей. В результаті трагедії загинули вже 52 людини, серед яких близько 5 дітей, ще близько сотні важко поранені. Цинічність цієї трагедії ще й у тому, що окупанти точно знали, що на вокзалі тисячі людей, які очікували евакуаційних поїздів.

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