Збройні Сили України вже вп'яте накрили аеродром Мелітополя, на якому фіксується скупчення російських військових.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
"Щасливий оголосити «п'ятий» Мелітополь, який поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж з пунктом управління, рвалося години дві...Так, Мелітополь потихеньку стає Чорнобаївкою, Але ж Мелітополь - це головний центральний вузол - аеропорт, залізничне, автомобільне сполучення. Опорний пункт і для Херсона, що забезпечує зв'язок Херсона, Запоріжжя та Маріполя", - зазначив він.
Нагадаємо, українські військові регулярно знищують техніку та особовий склад армії рф на тимчасово окупованому військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. За час війни по ньому були завдано ударів не менше 14 разів.
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