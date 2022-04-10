Збройні Сили України вже вп'яте накрили аеродром Мелітополя, на якому фіксується скупчення російських військових.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Щасливий оголосити «п'ятий» Мелітополь, який поступово стає Чорнобаївкою. Сьогодні накрили мелітопольський аеродром, теж з пунктом управління, рвалося години дві...Так, Мелітополь потихеньку стає Чорнобаївкою, Але ж Мелітополь - це головний центральний вузол - аеропорт, залізничне, автомобільне сполучення. Опорний пункт і для Херсона, що забезпечує зв'язок Херсона, Запоріжжя та Маріполя", - зазначив він.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують техніку та особовий склад армії рф на тимчасово окупованому військовому аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області. За час війни по ньому були завдано ударів не менше 14 разів.

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